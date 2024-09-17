Миссия ООН пообещала приехать в Курскую область, если Россия даст разрешение

Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям на территории Курской области

Курская область (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Миссия Организации объединенных наций готова прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области России, но при одном условии. Об этом сообщил спикер ООН Стефан Дюжаррик, передает Голос Америки.

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Он заявил, что миссия ООН может посетить территории Курской области, контролируемые Вооруженными Силами Украины, если Россия даст соответствующее разрешение. Так Дюжаррик отреагировал на призыв Украины принять участие в гуманитарных мероприятиях на территориях Курской области.

Международный Комитет Красного Креста пока не прокомментировал приглашение Украины.

16 сентября Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям на территории Курской области РФ, где уже более месяца продолжается операция ВСУ.

Спикер российского диктатора Путина назвал приглашение украинской стороны "провокационным".

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