Місія ООН пообіцяла приїхати в Курську область, якщо Росія дасть дозвіл

Україна закликала ООН і Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на території Курської області

Курська область (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Місія Організації об'єднаних націй готова прибути на контрольовану Україною територію Курської області Росії, але за однієї умови. Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, передає Голос Америки.

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Він заявив, що місія ООН може відвідати території Курської області, які контролюють Збройні Сили України, якщо Росія дасть відповідний дозвіл. Так Дюжаррік відреагував на заклик України долучитися до гуманітарних заходів на територіях Курської області.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста поки що не прокоментував запрошення України.

16 вересня Україна закликала ООН і Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на території Курської області РФ, де вже понад місяць триває операція ЗСУ.

Речник російського диктатора Путіна назвав запрошення української сторони "провокаційним".

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