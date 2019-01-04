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04.01.2019, 09:15

Митрополит Епифаний рассказал о контактах с Порошенко

Митрополит Епифаний рассказал о контактах с Порошенко - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Митрополит Епифаний подчеркнул, что ПЦУ как церковь решает вопросы, которые есть, самостоятельно

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Митрополит киевский и предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заявил, что общался с президентом Петром Порошенко только на официальных мероприятиях или встречах. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, как часто он звонит в Администрацию президента и по каким вопросам обращается, митрополит Епифаний сказал:  "Если сказать честно, то до сих пор у нас общение происходит с президентом только на официальных мероприятиях или встречах. А такого контакта непосредственного или решения какого-то вопроса - нет. Есть чисто технические вопросы моих помощников о поездке, списках людей, которые будут присутствовать во время богослужения, потому что соответственно будет усилена охрана".

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Он подчеркнул, что "каких-то таких непосредственных контактов или общения" у него нет с Порошенко.

"Это свидетельствует о том, что нет определенного вмешательства в церковные дела…И мы как церковь решаем вопросы, которые у нас на повестке дня, самостоятельно. А наше государство может только способствовать", - уточнил митрополит.

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

Читайте также: "ПЦУ никогда не будет государственной". Епифаний о плане действий

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Теги: томос, петр порошенко, епифаний, пцу
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