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МККК отрицает участие в депортации украинцев, но не отрицает планы по открытию офиса в РФ

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27.03.2022, 15:55
МККК отрицает участие в депортации украинцев, но не отрицает планы по открытию офиса в РФ - Фото
Петер Маурер и Сергей Лавров (фото - EPA)

Международный комитет Красного Креста отрицает свое участие в принудительной эвакуации украинских граждан на территорию России. Вместе с тем организация не опровергла планы по открытию своего офиса в российском Ростове-на-Дону. Об этом говорится в Twitter МККК.

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Там отметили, что последние несколько дней в интернете циркулирует "ложная информация о нас".

"Мы никогда не помогаем организовать или провести принудительную эвакуацию. Это актуально для Украины. Это относится ко всему миру, где мы работаем. Мы не поддерживаем операции, которые проводятся против воли людей", – сказано в сообщении.

В МККК сообщили, что сейчас у них нет офиса в Ростове, но они расширяют свою региональную структуру.

"На данный момент у нас нет офиса в Ростове. Мы расширяем нашу региональную структуру, чтобы иметь возможность реагировать на потребности там, где мы их видим", – говорится в Twitter МККК.

  • 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест запрещает украинским гуманитарным миссиям использовать свою эмблему. "Это показательно", – подчеркнул Зеленский.
  • 10 марта вице-премьер Ирина Верещук заявила, что усилия МККК в зонах боевых действий в Украине за две недели войны "были неубедительными".
  • 24 марта президент МККК Петер Маурер встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После переговоров он заявил, что организация направила запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону.
  • 27 марта Верещук заявила, что Россия "использует" Красный Крест, поэтому "выглядит, мягко говоря, Международный Красный Крест нехорошо в глазах международного сообщества".
  • Глава парламентского комитета Украины по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий призвал МККК не открывать офис в Ростове. 
Вадим Ребрина
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Россия депортация мккк
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