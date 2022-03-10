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Действия Красного Креста на войне в Украине пока были неубедительными – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 17:31
Действия Красного Креста на войне в Украине пока были неубедительными – Верещук - Фото
Дорога из Бучи на Ирпень (фото - компания BEST)

Усилия Красного Креста в зонах боевых действий в Украине за две недели войны "были неубедительными". Так выразилась о работе этой международной организации вице-премьер Ирина Верещук.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выразила надежду, что после того, как недавно у КК сменился представитель по Украине, работа организации на этой войне пойдет эффективнее.

"Им стал специалист, имеющий опыт работы в военно-полевых условиях, в частности в Сирии. Надеюсь, сотрудничество улучшится", – сказала Верещук.

8 марта президент Украины заявил, что Красный Крест запрещает украинским гуманитарным миссиям использовать свою эмблему. "Это показательно", – подчеркнул Зеленский.

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Верещук также рассказала о том, как ведет себя государство-агрессор на информационном фронте: Россия подает информацию в ООН, что она якобы придерживается взятых на себя обязательств и представляет себя "миротворцем".

"Это возмущает! Мы будем обращаться к международному сообществу, чтобы повлиять на агрессора. Чтобы санкции, применяемые к нему, были привязаны к срыву эвакуации по гумкоридорам. Это ведь нарушение международных правил и норм ведения войны, Женевской конвенции. За это должна быть немедленная ответственность", – подчеркнула министр.

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Евгений Пилипенко
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