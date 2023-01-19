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Много кто готов поставлять танки, все ждем согласия одной страны – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 18:28
Много кто готов поставлять танки, все ждем согласия одной страны – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Многие страны готовы поставлять Украине танки, но для этого нужно согласие страны-производителя, и все его ждут. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который сегодня находится с визитом в Киеве.

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Зеленский подчеркнул, что вопрос передачи танков остается актуальным, и Украина как может давит политически, чтобы эти поставки были одобрены.

"Против тысяч танков РФ недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие – или большое количество артиллерийских систем, или соответствующее, не такое, но хотя бы соответствующее адекватное количество танков", – сказал Зеленский.

По его словам, многие страны хотели бы передать Украине танки – они мотивированы и поддерживают Украину, но ждут документов из тех государств, которые должны одобрить поставки. Вероятно, речь о Германии, от которой ждут зеленого света для передачи ВСУ танков Leopard.

Он уточнил, что готовность передать танки ВСУ выразили Польша, Финляндия, Португалия, Испания и "еще достаточное количество стран".

Он также отметил, что Украина рассчитывает и на собственные силы, потому занимается собственным производством. Деталей Зеленский раскрывать не стал.

  • 19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".
  • Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский танк военная помощь Шарль Мишель Leopard
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