"Много слов, мало дел". Финляндия ждет, что члены ЕС выполнят решение по визам для россиян
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что решение Европейского Союза по отмене упрощенного визового режима с Россией – это шаг в правильном направлении, если только он будет реализован государствами-членами. Об этом сообщает Reuters.
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"Это шаг в правильном направлении, но мы еще раз увидели, что у нас много слов и мало дел", – сказал Хаависто журналистам, добавив, что ситуация должна быть пересмотрена в течение нескольких месяцев.
Финляндия и другие члены ЕС, которые имеют сухопутную границу с Россией, включая страны Балтии и Польшу, призывают к запрету на туристические визы для россиян на всей территории ЕС.
"Когда Россия вторгается в Украину, и мы принимаем беженцев из Украины, пытаемся всячески помочь Украине, это не время для отдыха и роскошного туризма россиян", – сказал Хаависто.
- Сегодня, 31 августа, главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
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