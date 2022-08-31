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"Много слов, мало дел". Финляндия ждет, что члены ЕС выполнят решение по визам для россиян

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 21:46
Пекка Хаависто (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что решение Европейского Союза по отмене упрощенного визового режима с Россией – это шаг в правильном направлении, если только он будет реализован государствами-членами. Об этом сообщает Reuters.

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"Это шаг в правильном направлении, но мы еще раз увидели, что у нас много слов и мало дел", – сказал Хаависто журналистам, добавив, что ситуация должна быть пересмотрена в течение нескольких месяцев.

Финляндия и другие члены ЕС, которые имеют сухопутную границу с Россией, включая страны Балтии и Польшу, призывают к запрету на туристические визы для россиян на всей территории ЕС.

"Когда Россия вторгается в Украину, и мы принимаем беженцев из Украины, пытаемся всячески помочь Украине, это не время для отдыха и роскошного туризма россиян", – сказал Хаависто.

  • Сегодня, 31 августа, главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Читайте также: МИД Финляндии предлагает сократить выдачу виз россиянам в 10 раз

Наталия Медведева
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Финляндия виза Пекка Хаависто
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