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МИД Финляндии предлагает сократить выдачу виз россиянам в 10 раз

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 14:04
МИД Финляндии предлагает сократить выдачу виз россиянам в 10 раз - Фото
Пекка Хаависто (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия планирует значительно ограничить количество виз для россиян и выдавать их в 10 раз меньше, чем раньше. Об этом он сказал в эфире Yle.

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По словам министра, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около 1000 заявлений. В будущем это число можно сократить до 100-200 в день.

Хаависто рассказал, что МИД Финляндии готовит специальную модель: приоритет будет предоставляться заявителям, обращающимся за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", – сказал Хаависто.

Глава ведомства подчеркнул, что самым важным было бы выработать общую позицию ЕС по поводу виз для граждан РФ. При этом он напомнил, что Финляндия может принимать решение на национальном уровне, и оно "обязательно появятся в августе".

  • С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.  
  • 13 августа в  МИД Дании заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.  
  • 14 августа президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.  
  • Сегодня намечено заседание правительства Финляндии, в повестке – вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз для граждан России. 
Оксана Житнюк
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туризм Финляндия виза агрессия рф Пекка Хаависто
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