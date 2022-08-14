UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Визовая блокада РФ: Финляндия рассмотрит ограничения въезда для россиян 16 августа

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 18:34
Визовая блокада РФ: Финляндия рассмотрит ограничения въезда для россиян 16 августа - Фото
Флаги Финляндии и Евросоюза (Фото - EPA)

На 16 августа намечено заседание правительства Финляндии, в повестке которого значится вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Yle

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации издания, введение Финляндией ограничений на выдачу виз гражданам России во многом зависит от единого подхода к этому вопросу стран ЕС, поскольку между участниками Шенгенского соглашения действуют взаимные обязательства по признанию выданных друг другом виз. 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены путем расширения общеевропейских санкций на визовый режим. Этот вопрос будет рассмотрен на уровне Евросоюза в рамках саммитов ориентировочно в октябре 2022 года. 

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто еще до этого говорил о возможности ввести техническое ограничение на прием заявлений россиян на получение туристических виз одним днем в неделю (при этом заявления на визы любых других типов по-прежнему принимались бы во все остальные дни).

13 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, на заседании Совета Евросоюза в конце августа будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам РФ. 

Сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
шенгенская виза визы россиянам Финляндия Пекка Хаависто Санна Марин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 