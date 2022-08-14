Визовая блокада РФ: Финляндия рассмотрит ограничения въезда для россиян 16 августа

На 16 августа намечено заседание правительства Финляндии, в повестке которого значится вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Yle.

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По информации издания, введение Финляндией ограничений на выдачу виз гражданам России во многом зависит от единого подхода к этому вопросу стран ЕС, поскольку между участниками Шенгенского соглашения действуют взаимные обязательства по признанию выданных друг другом виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены путем расширения общеевропейских санкций на визовый режим. Этот вопрос будет рассмотрен на уровне Евросоюза в рамках саммитов ориентировочно в октябре 2022 года.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто еще до этого говорил о возможности ввести техническое ограничение на прием заявлений россиян на получение туристических виз одним днем в неделю (при этом заявления на визы любых других типов по-прежнему принимались бы во все остальные дни).

13 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, на заседании Совета Евросоюза в конце августа будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам РФ.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.

С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.

13 августа в датском МИД заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.

14 августа президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.

Сергей Бережной

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