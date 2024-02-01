Мобилизация. По законопроекту будет 60 дней на уточнение данных, будет электронный кабинет

Илларион Павлюк (Фото: Минобороны)

Согласно новому законопроекту военнообязанные будут иметь 60 дней, чтобы уточнить свои данные: это можно будет сделать как в электронном кабинете, так и офлайн. Об этом заявил начальник Управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

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По его словам, военнообязанный будет иметь 60 дней, чтобы уточнить данные, это можно будет сделать в электронном кабинете. Военный отметил, что помимо этого будут работать и другие способы уточнения данных: в территориальных центрах комплектования, центрах предоставления административных услуг и т.д.

"В общем, электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там – и это значительно проще, и это позволит охватить большее количество людей, и, соответственно, значительно качественнее приобщать людей к армии", – пояснил Павлюк.

Он сообщил, что в электронную систему "Оберіг" заносились данные, которые были на бумаге, и в них много неточностей, соответственно необходимо уточнение этих данных в ТЦК.

Электронный кабинет – механизм, который позволит гражданам легче и проще выполнить свою обязанность по уточнению данных, подытожил Павлюк.

Законопроект еще не принят и может изменяться согласно правкам в Верховной Раде. Также его могут отправить правительству на доработку.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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