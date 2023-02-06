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Мобилизованные в Тыве россияне жалуются, как над ними измываются свои же в Донецке – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:40
Мобилизованные в Тыве россияне жалуются, как над ними измываются свои же в Донецке – видео - Фото
Скриншот

"Потерявшиеся" по официальнім документам мобилизованные оккупанты из Тывы записали видеообращение о том, как над ними издеваются "военные ДНР" – террористической организации, созданной Россией на территории Донбасса. Ролик разместил Telegram-канал Азиаты России.

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Захватчики из РФ на тувинском языке уверждают, что с 29 сентября, когда их подразделение собрали по мобилизации, они три месяца проходили подготовку в Новосибирской области.

С их слов, командование обещало, что служить они будут "в комендантском батальоне", но перед Новым годом россиян привезли на временно оккупированную территорию Донецкой области.

"4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, говорили, что мы относимся к ДНР", – говорит оккупант на видео.

По его словам, эта группа тувинцев "воевать не отказывается".

Еще прошлым летом Институт по изучению войны писал, что российский диктатор Владимир Путин "пытается оградить этнических русских от массовой мобилизации и отправки воевать в Украину", и "россияне других национальностей несут непропорционально высокие потери, что уже вызывает недовольство". 

Читайте также: Отказались воевать. В Россию вернули 600 мобилизованных оккупантов – Генштаб ВСУ

Євген Пилипенко
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война оккупанты мобилизация Тува Тыва
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