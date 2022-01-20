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Может начаться война, в которой погибнут десятки тысяч человек – британский министр

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 00:10
Может начаться война, в которой погибнут десятки тысяч человек – британский министр - Фото
Джеймс Хиппи (Скриншот видео Times Radio/Youtube)

Через несколько недель может начаться война, которая приведет к гибели десятков тысяч человек. Об этом заявил министр вооруженных сил в министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Times Radio, которое транслировалось в Youtube.

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Британский министр заявил, что война, которая может начаться из-за агрессии России, станет первой войной за несколько поколений, в которой будут участвовать армии высочайшего уровня, использующие цифровые технологии.

"Могут погибнуть десятки тысяч человек. Люди в Москве не могут надеяться, что война будет бескровной. Остальной мир не должен стоять в стороне и игнорировать это", – сказал Хиппи и добавил, что остается только надеяться, что "люди в Москве" задумаются о грядущей гибели тысяч человек.

  • 18 января официальный спикер Белого дома распространила заявление о том, что РФ может атаковать Украину в любой момент. 19 января его в Украине повторил госсекретарь Энтони Блинкен.
  • 19 января президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что опасность вторжения России сейчас не больше, чем на протяжении всех восьми лет войны РФ против Украины.

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Наталия Медведева
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Великобритания война Джеймс Хиппи
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