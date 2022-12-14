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МОК хочет позвать на Олимпиаду россиян. Зеленский: От действий РФ погибли 184 спортсмена

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14.12.2022, 19:34
МОК хочет позвать на Олимпиаду россиян. Зеленский: От действий РФ погибли 184 спортсмена - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выразил разочарование намерением Международного олимпийского комитета допустить к участию в Олимпиаде 2024 года спортсменов из России и Беларуси. Об этом Зеленский сказал президенту МОК Томасу Баху, передает Офис президента.

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Как отмечается, глава государства отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения, а также призвал МОК содействовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры в Украине.

Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и беларуских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

"С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности", – заявил президент.

По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.

Подчеркивается, что справедливым ответом на такие действия может стать только полная изоляция страны-террориста, это касается и международных спортивных мероприятий.

  • 8 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "спорт не должен быть политизирован". Глава МИД заявил, что попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение.

Читайте также: "Несмотря на неприятный привкус". США поддержали допуск спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Спорт война Олимпиада мок томас бах
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