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Молдова окажет Украине помощь лекарствами и медицинским оборудованием, но не оружием

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 13:45
Молдова окажет Украине помощь лекарствами и медицинским оборудованием, но не оружием - Фото
Игорь Гросу (Фото - скриншот из видео)

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил, что в ближайшие дни Кишинев направит Украине крупную партию медикаментов и медицинского оборудования, а также саперов для разминирования, но не намерен передавать военные самолеты. Об этом он сказал в эфире телевидения Молдовы.

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Гросу сказал, что медикаменты, медицинское оборудование и группы для разминирования – это немедленная помощь, которую Молдова может оказать Украине, однако о передаче Киеву шести самолетов МиГ-29 речь не идет. Спикер подчеркивает, что его страна окажет Киеву всю необходимую помощь "в рамках статуса нейтралитета, предусмотренного Конституцией".

"Мы облегчим транзит товаров, которые Украина хочет экспортировать. Многие европейские страны импортировали пшеницу из Украины, и мы можем использовать территорию нашей страны для транзита. Украинские порты заблокированы, и мы можем им помочь", – сказал Гросу.

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Сергей Бережной
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гуманитарная помощь Молдова Игорь Гросу
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