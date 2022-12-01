Молдова снова продлила режим чрезвычайной ситуации из-за вторжения России в Украину

В Молдове снова продлили на два месяца режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Парламент Молдовы по предложению правительства проголосовал за продление в стране с 6 декабря режима чрезвычайной ситуации еще на 60 дней.

Премьер-министр Наталья Гаврилица в выступлении перед депутатами сказала, что в связи с событиями в регионе и продолжением военных действий в Украине Молдова остается слишком уязвимой, чтобы отменять режим ЧС.

Гаврилица заявила, что "незаконные попытки захвата территорий соседнего государства и риск использования оружия массового поражения, а также усиление гибридных атак и попыток дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в Молдове обязывают нас быстро реагировать, чтобы защитить наших граждан и беженцев".

23 ноября Молдова осталась без света после удара России по Украине.

24 ноября парламентарии Ирландии и Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Сергій Бережний

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