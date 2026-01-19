Молдова в ближайшее время выйдет из СНГ – вице-премьер

Попшой прокомментировал денонсацию трех основных соглашений с СНГ, что будет означать выход из организации

Михай Попшой (Фото: EPA)

Расторжение соглашений, лежащих в основе членства Молдовы в Содружестве независимых государств (СНГ), находится на стадии утверждения, вскоре соответствующие документы поступят в парламент страны. Об этом заявил молдовский вице-премьер – министр иностранных дел Михай Попшой в интервью Radio Moldova.

Речь идет о денонсации трех документов: Устава СНГ, подписанного в Минске 22 января 1993 года, Соглашения об учреждении СНГ, заключенного там же 8 декабря 1991-го, и Приложения к нему от 22 декабря того же года.

"Это будет означать, что Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. [...] Фактически мы уже некоторое время приостановили свое участие, но юридически все еще были там. С отменой этих трех фундаментальных соглашений Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. Этот процесс уже начался, мы недавно приняли это решение, процесс утверждения начат", – отметил чиновник.

Он сказал, что до середины февраля, вероятно, будут завершены процессы в правительстве, после чего соответствующее решение должны принять депутаты парламента Молдовы.

Попшой добавил, что часть соглашений с СНГ, которые не противоречат пребыванию Кишинева в европейских структурах и "приносят определенные выгоды", не имеют оснований для денонсации.

"Но юридически уже в ближайшее время Республика Молдова официально не будет членом СНГ", – отметил вице-премьер.

По его словам, всего Кишинев заключил 283 соглашения с Содружеством, 71 соглашение было денонсировано, а около 60 находятся в процессе расторжения.

Молдова начала процесс денонсации соглашений с СНГ вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По мнению властей страны, положения этих документов устарели, а в некоторых случаях никогда не применялись.

В конце 2025-го молдовский парламент также разорвал соглашение о культуре с РФ, что означает закрытие "Российского центра науки и культуры в Кишиневе" ("Русского дома").

Министр культуры Молдовы Кристиан Жардан тогда отмечал, что "Российский культурный центр не был отнюдь культурным, это был центр, под прикрытием которого проводились действия, подрывающие суверенитет Республики Молдова".