Парламент Молдовы денонсировал соглашение с РФ о культурных центрах: там закроют "Русский дом"

Культурный центр РФ в Кишиневе действует с 2009 года, в то же время Молдова так и не открыла аналогичный центр в России в рамках соглашения

Парламент Молдовы (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Парламент Молдовы одобрил во втором чтении денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, в результате чего в Кишиневе закроют "Русский дом". Об этом сообщило медиа NewsMaker.

Решение приняли на заседании в четверг, 27 ноября, голосами 57 депутатов. Проект денонсации разработали по запросу Министерства иностранных дел Молдовы после того, как в феврале 2025 года российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны.

В парламенте Молдовы напомнили, что на основании денонсированного соглашения в 2009 году Россия открыла в Кишиневе культурный центр. При этом Молдова так и не открыла аналогичный центр в РФ, и это уже нарушает баланс и цель договора.

Сторонники денонсации также заявили, что российский культурный центр подчиняется посольству РФ и его финансирует Россотрудничество, которое находится под международными санкциями.

Кроме того, авторы инициативы отметили, что в нынешней геополитической ситуации "соглашение с РФ можно использовать для продвижения искаженных нарративов, а это угрожает информационной безопасности Молдовы".

Двустороннее соглашение между Россией и Молдовой "О создании и функционировании культурных центров" было подписано в Москве 30 октября 1998 года. Оно вступило в силу 4 июля 2001 года.