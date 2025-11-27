Парламент Молдови денонсував угоду з РФ про культурні центри: у країні закриють "Русский дом"
Парламент Молдови схвалив у другому читанні денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів, внаслідок чого у Кишиневі закриють "Русский дом". Про це повідомило медіа NewsMaker.
Рішення ухвалили на засіданні у четвер, 27 листопада, голосами 57 депутатів. Проєкт денонсації розробили на запит Міністерства закордонних справ Молдови після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір країни.
У парламенті Молдови нагадали, що на підставі денонсованої угоди у 2009 році Росія відкрила у Кишиневі культурний центр. Водночас Молдова так і не відкрила аналогічний центр у РФ, і це вже порушує баланс та мету договору.
Прихильники денонсації також заявили, що російський культурний центр підпорядковується посольству РФ і його фінансує Россотрудничество, яке перебуває під міжнародними санкціями.
Крім того, автори ініціативи наголосили, що у нинішній геополітичній ситуації "угоду з РФ можна використовувати для просування спотворених наративів, а це загрожує інформаційній безпеці Молдови".
Двосторонню угоду між Росією та Молдовою "Про створення й функціонування культурних центрів" було підписано в Москві 30 жовтня 1998 року. Вона набрала чинності 4 липня 2001 року.
- 26 листопада МЗС Молдови вчергове вручило ноту протесту російському послу.
- Причиною стало те, що 25 листопада російський безпілотник впав на дах будівлі у Молдові. Всього того дня повітряний простір країни порушило шість БпЛА.
