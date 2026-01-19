Молдова найближчим часом вийде з СНД – віцепрем'єр

Міхай Попшой (Фото: EPA)

Розірвання угод, що лежать в основі членства Молдови у Співдружності незалежних держав (СНД), знаходиться на стадії затвердження, незабаром відповідні документи надійдуть до парламенту країни. Про це заявив молдовський віцепрем'єр – міністр закордонних справ Міхай Попшой в інтерв'ю Radio Moldova.

Йдеться про денонсацію трьох документів: Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року, Угоду про заснування СНД, укладену там же 8 грудня 1991-го, і Додаток до неї від 22 грудня того ж року.

"Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. [...] Фактично ми вже деякий час призупинили свою участь, але юридично все ще були там. Зі скасуванням цих трьох фундаментальних угод Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Цей процес уже розпочався, ми нещодавно ухвалили це рішення, процес затвердження розпочато", – зауважив чиновник.

Він сказав, що до середини лютого, ймовірно, буде завершено процеси в уряді, після чого відповідне рішення мають ухвалити депутати парламенту Молдови.

Попшой додав, що частина угод з СНД, які не суперечать перебуванню Кишинева у європейських структурах та "приносять певні вигоди", не мають підстав для денонсації.

"Але юридично вже найближчим часом Республіка Молдова офіційно не буде членом СНД", – зауважив віцепрем'єр.

За його словами, загалом Кишинів уклав 283 угоди зі Співдружністю, 71 угода була денонсована, а близько 60 перебувають у процесі розірвання.

Молдова розпочала процес денонсації угод з СНД невдовзі після повномасштабного російського вторгнення до України у лютому 2022 року. На думку влади країни, положення цих документів застаріли, а в деяких випадках ніколи не застосовувались.

Наприкінці 2025-го молдовський парламент також розірвав угоду про культуру з РФ, що означає закриття "Російського центру науки і культури в Кишиневі" ("Російського дому").

Міністр культури Молдови Крістіан Жардан тоді зауважував, що "Російський культурний центр не був аж ніяк культурним, це був центр, під прикриттям якого проводилися дії, що підривали суверенітет Республіки Молдова".