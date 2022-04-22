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Молдова заполнила анкету для вступления в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 12:44
Молдова заполнила анкету для вступления в ЕС - Фото
Фото: скриншот из видео

Молдова завершила заполнение опросника, который является частью процедуры получения статуса страны-кандидата на членство в Европейский союз, сообщили в администрации президента. 

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Отмечается, что в 11 часов состоялась церемония передачи заполненной анкеты послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

11 апреля еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели вручил министру иностранных дел Нику Попеску анкету на вступление Молдовы в ЕС.

Вместе с Молдовой анкету о готовности вступить в Евросоюз также получила Грузия.  

  • 18 апреля Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Отмечалось, что Украина сможет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

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Наталия Фреик
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вступление в ЕС ЕС Молдова анкета
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