Молдова заполнила анкету для вступления в ЕС

Молдова завершила заполнение опросника, который является частью процедуры получения статуса страны-кандидата на членство в Европейский союз, сообщили в администрации президента.

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Отмечается, что в 11 часов состоялась церемония передачи заполненной анкеты послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

11 апреля еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели вручил министру иностранных дел Нику Попеску анкету на вступление Молдовы в ЕС.

Вместе с Молдовой анкету о готовности вступить в Евросоюз также получила Грузия.

18 апреля Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Отмечалось, что Украина сможет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

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Наталия Фреик

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