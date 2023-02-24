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Молдова: Заявления РФ о провокациях Украины – неправда, Россия должна вывести свои войска

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 21:37
Молдова: Заявления РФ о провокациях Украины – неправда, Россия должна вывести свои войска - Фото
Нику Попеску (Фото: EPA)

В Молдове назвали неправдой заявления России о якобы провокациях Украины и призвали РФ вывести свои войска с территории республики. Об этом говорится в сообщении МИД Молдовы.

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"Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей Российской Федерации относительно якобы имевших место провокаций со стороны вооруженных сил Украины на центральном (приднестровском) участке государственной границы Республики Молдова с Украиной не соответствуют правде", – говорится в сообщении МИД Молдовы.

Подчеркивается, что власти Республики Молдова отвергли эти заявления как необоснованные, сделанные с целью манипулирования общественным мнением.

"Ситуация с безопасностью в регионе стабильная", – подчеркнули в МИД.

В ведомстве подтвердили позицию молдавских властей относительно исключительно мирного урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах.

"В этом контексте мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное и вновь заявляем о необходимости безоговорочного и открытого вывода российских вооруженных сил и запасов боеприпасов из Кобасны с территории Республики Молдова", – говорится в сообщении.

  • Вчера, 23 февраля, российское военное ведомство Шойгу начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье – якобы в ближайшее время Украина"готовит вооруженную провокацию" с привлечением ВСУ и "Азова".

Читайте также: Зеленский ответил на российские вбросы о "планах" ВСУ войти в Приднестровье

Наталія Медведєва
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Молдова приднестровье
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