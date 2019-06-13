"Молодежь требует". Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ

Митрополит Епифаний (фото - facebook.com/epifaniy)

Глава Православной церкви Украины Епифаний анонсировал реформы в церкви, чтобы привлечь в нее молодежь. Об этом он написал в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями ", - считает Епифаний.

По его мнению, православная украинская молодежь требует "именно таких современных и одновременно духовных пастырей".

"Мы не должны создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью. Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах", - отметил предстоятель ПЦУ.

При этом Епифаний заверил, что вероучение не изменится. "Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - написал он.

Ранее Епифаний заявил, что ПЦУ считает сексуальную ориентацию, отличающуюся от гетеросексуальной, грехом, поэтому представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к церковным таинствам только после того, как они "покаются в грехах и исправят свои ошибки".

В ООН считают, что украинские христианские церкви активно препятствуют принятию законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-людей.