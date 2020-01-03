Монако, ОАЭ, Япония. Куда нардепы чаще всего ездят за опытом

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комитет избирателей Украины проанализировал персональный и количественный состав депутатских групп по межпарламентским связям с другими странами. Соответствующее заявление размещено в Facebook КИУ.

В Верховной Раде действует 47 разных групп. В состав группы межпарламентских связей с США входит 176 нардепов, Канады - 144, Великобритании - 135. Популярными направлениями также являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

Одним из лидером по количеству депутатов является группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами - 118, а также Япония - 117.