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Монако, ОАЭ, Япония. Куда нардепы чаще всего ездят за опытом

Монако, ОАЭ, Япония. Куда нардепы чаще всего ездят за опытом - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.01.2020, 12:29

Самым популярными направлениями для межпарламентских связей являются США, Канада и Великобритания

Комитет избирателей Украины проанализировал персональный и количественный состав депутатских групп по межпарламентским связям с другими странами. Соответствующее заявление размещено в Facebook КИУ. 

В Верховной Раде действует 47 разных групп. В состав группы межпарламентских связей с США входит 176 нардепов, Канады - 144, Великобритании - 135. Популярными направлениями также являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва. 

Одним из лидером по количеству депутатов является группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами - 118, а также Япония - 117. 

Также там есть экзотические страны - Куба (48 нардепов), Сингапур (48), Корея (41), Саудовская Аравия (21) и Монако (17).

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верховная рада оаэ монако
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