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Монастырский ожидает роста преступности в Украине в течение двух-пяти месяцев

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 06:41
Монастырский ожидает роста преступности в Украине в течение двух-пяти месяцев - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

С начала полномасштабной войны с Россией общий уровень преступности в Украине упал, однако в ближайшие месяцы он может вырасти из-за кризиса. Об этом заявил в эфире телемарафона глава МВД Денис Монастырский.

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Он отметил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ уровень преступности почти по всем категориям упал на половину, однако появилась абсолютно новая категория – военные преступления. Также из-за войны есть рост тяжких и особо тяжких преступлений из-за действий российских оккупантов.

"Падение – объективное явление в связи с началом кризиса. Также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по некоторым категориям преступлений", – сказал он.

По его словам, речь идет в первую очередь о кражах.

"Очевидно, когда происходит падение экономики, то количество таких преступлений увеличивается", – сказал Монастырский.

Также глава МВД ожидает роста количества угонов транспортных средств и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

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Марк Сировой
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мвд преступления преступность Денис Монастырский
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