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Зеленский поговорил с папой римским: рассказал о страшных преступлениях РФ

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12.08.2022, 19:27
Зеленский поговорил с папой римским: рассказал о страшных преступлениях РФ - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поговорил с папой римским Франциском и рассказал ему о преступлениях России против украинского народа. Об этом он написал в Twitter.

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"Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", – заявил Зеленский.

На прошлой неделе посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сообщил, что папа римский намерен посетить Украину в сентябре.

Читайте также: "Наш мир разрушен бессмысленной войной". Папа римский косвенно обвинил РФ в империализме

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Папа римский франциск агрессия рф
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