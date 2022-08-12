Зеленский поговорил с папой римским: рассказал о страшных преступлениях РФ

Президент Владимир Зеленский поговорил с папой римским Франциском и рассказал ему о преступлениях России против украинского народа. Об этом он написал в Twitter.

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"Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор творит в Украине", – заявил Зеленский.

На прошлой неделе посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сообщил, что папа римский намерен посетить Украину в сентябре.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что визит папы римского в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день".

В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

В июле Франциск, комментируя войну России против Украины, заявил, что сторонам нужно "остановиться и вести переговоры".

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Оксана Житнюк

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