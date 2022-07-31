Война РФ против Украины. Папа римский призвал "остановиться и вести переговоры"

Папа римский Франциск, комментируя войну России против Украины, заявил, что сторонам нужно "остановиться и вести переговоры". Об этом он сказал во время воскресной встречи с паломниками после возвращения из Канады, передает Vaticannews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Франциск заверил, что постоянно молится за народ Украины, страдающий от военной агрессии, и пожелал, "чтобы мудрость вдохновила на конкретные шаги к миру".

"Во время поездки (в Канаду. – Ред.) я никогда не переставал молиться за многострадальный украинский народ... Если объективно посмотреть на действительность, принимая во внимание вред, наносимый каждый день войны этому народу и всему миру, единственной рациональной вещью, которую следует совершить, – было бы остановиться и вести переговоры", – сказал папа римский.

В мае Франциск назвал то, что происходит сейчас в мире, "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также считает, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

4 июля папа римский заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду. Он может приехать в Украину в августе.

Читайте также: "Наш мир разрушен бессмысленной войной". Папа римский косвенно обвинил РФ в империализме

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.