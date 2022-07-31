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Война РФ против Украины. Папа римский призвал "остановиться и вести переговоры"

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 16:15
Война РФ против Украины. Папа римский призвал
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск, комментируя войну России против Украины, заявил, что сторонам нужно "остановиться и вести переговоры". Об этом он сказал во время воскресной встречи с паломниками после возвращения из Канады, передает Vaticannews.

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Франциск заверил, что постоянно молится за народ Украины, страдающий от военной агрессии, и пожелал, "чтобы мудрость вдохновила на конкретные шаги к миру".

"Во время поездки (в Канаду. – Ред.) я никогда не переставал молиться за многострадальный украинский народ... Если объективно посмотреть на действительность, принимая во внимание вред, наносимый каждый день войны этому народу и всему миру, единственной рациональной вещью, которую следует совершить, – было бы остановиться и вести переговоры", – сказал папа римский.

  • В мае Франциск назвал то, что происходит сейчас в мире, "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также считает, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.
  • 4 июля папа римский заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду. Он может приехать в Украину в августе.

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Оксана Житнюк
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война переговоры Папа римский франциск
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