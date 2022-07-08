UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Папа римский может приехать в Украину в августе. Также он готов посетить Москву – Ватикан

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 23:26
Папа римский может приехать в Украину в августе. Также он готов посетить Москву – Ватикан - Фото
Папа римский Франциск (фото: EPA)

Папа римский Франциск может приехать с визитом в Украину уже в августе, понтифик считает, что поездка "будет иметь положительные результаты". Об этом сообщил секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью каналу Tg1, цитирует его Vatican News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, подготовка визита Франциска в Украину начнется после его поездки в Канаду, а поэтому папа сможет посетить Киев уже в августе. 

"Папа очень убежден, что если бы он совершил визит, то он имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и он всегда был готов посетить Москву и встретиться с российскими властями", – сказал Галлахер. 

Он также заявил, что Франциск надеется на встречу с главой РПЦ Кириллом.

"Я верю, что если патриарх и святейший отец проделают весь путь до Казахстана на конференцию мировых религий, то да, встреча будет. Мы должны постараться преодолеть трудности и недоразумения для единства церкви", – отметил представитель Ватикана.

Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Ватикан Папа римский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 