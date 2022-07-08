Папа римский может приехать в Украину в августе. Также он готов посетить Москву – Ватикан
Папа римский Франциск может приехать с визитом в Украину уже в августе, понтифик считает, что поездка "будет иметь положительные результаты". Об этом сообщил секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью каналу Tg1, цитирует его Vatican News.
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По его словам, подготовка визита Франциска в Украину начнется после его поездки в Канаду, а поэтому папа сможет посетить Киев уже в августе.
"Папа очень убежден, что если бы он совершил визит, то он имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и он всегда был готов посетить Москву и встретиться с российскими властями", – сказал Галлахер.
Он также заявил, что Франциск надеется на встречу с главой РПЦ Кириллом.
"Я верю, что если патриарх и святейший отец проделают весь путь до Казахстана на конференцию мировых религий, то да, встреча будет. Мы должны постараться преодолеть трудности и недоразумения для единства церкви", – отметил представитель Ватикана.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что визит папы римского в Украину будет чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день".
- В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он также говорил, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.
- 4 июля папа римский заявил, что хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после запланированного на конец июля визита в Канаду.
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