Папа римский может приехать в Украину в августе. Также он готов посетить Москву – Ватикан

Папа римский Франциск может приехать с визитом в Украину уже в августе, понтифик считает, что поездка "будет иметь положительные результаты". Об этом сообщил секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер в интервью каналу Tg1, цитирует его Vatican News.

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По его словам, подготовка визита Франциска в Украину начнется после его поездки в Канаду, а поэтому папа сможет посетить Киев уже в августе.

"Папа очень убежден, что если бы он совершил визит, то он имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и он всегда был готов посетить Москву и встретиться с российскими властями", – сказал Галлахер.

Он также заявил, что Франциск надеется на встречу с главой РПЦ Кириллом.

"Я верю, что если патриарх и святейший отец проделают весь путь до Казахстана на конференцию мировых религий, то да, встреча будет. Мы должны постараться преодолеть трудности и недоразумения для единства церкви", – отметил представитель Ватикана.

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Дмитрий Гриниченко

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