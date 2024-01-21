Monobank подвергся мощной DDoS-атаке. Гороховский: 580 млн запросов. Началась новая волна

Соучредитель Monobank Гороховский заявил, что Monobank – "одна из наиболее атакованных ИТ-целей в Украине"

Хакерская атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что 21 января на финучреждение была совершена масштабная DDoS-атака. Он также написал, что Monobank – "одна из наиболее атакованных ИТ-целей в Украине".

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По словам Гороховского, DDoS-нападения "идут просто непрерывно".

"Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 млн запросов на сервис. Это просто космос", – отметил соучредитель финучреждения.

Бизнесмен поблагодарил команду Monobank, "которая стоит на страже ИТ-инфраструктуры".

Кроме этого, Гороховский проинформировал о начале еще одной DDoS-атаки: "Вот, пока писал, началась новая волна. Стоим".

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи Киевстар произошел технический сбой, повлиявший на осуществление услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Тогда же Гороховский заявил о том, что на Monobank происходила массированная DDoS-атака.

В ночь с 19 на 20 января в приложении онлайн-банка Monobank произошел сбой. Применение работало нестабильно и выдавало ошибку во время входа или во время операции.

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