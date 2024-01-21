Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки. Гороховський: 580 млн запитів. Почалася нова хвиля

Співзасновник Monobank Гороховський заявив, що наразі Monobank – "одна з найбільш атакованих ІТ-цілей в Україні"

Хакерська атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що 21 січня на фінустанову була здійснена масштабна DDoS-атака. Він також написав, що наразі Monobank – "одна з найбільш атакованих ІТ-цілей в Україні".

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За словами Гороховського, DDoS-напади "йдуть просто безперервно".

"Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 млн запитів на сервіс. Це просто космос", — зазначив співзасновник фінустанови.

Бізнесмен подякував команді Monobank, "яка стоїть на варті ІТ-інфраструктури".

Окрім цього, Гороховський поінформував про початок ще однієї DDoS-атаки: "Ось, поки писав, почалася нова хвиля. Стоїмо".

Вранці 12 грудня в оператора мобільного звʼязку "Київстар" стався технічний збій, що вплинув на здійснення послуг звʼязку та доступу в інтернет у частини абонентів. Тоді ж Гороховський заявив про те, що на Monobank відбувалася масована DDoS-атака.

У ніч з 19 на 20 січня в застосунку онлайн-банку Monobank стався збій. Застосунок працював нестабільно та видавав помилку під час входу або під час здійснення операції.

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