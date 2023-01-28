Моравецкий заявил, что Чечня заслуживает независимости и может получить ее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Чечня заслуживает независимости. Об этом Моравецкий сказал в интервью французскому журналисту, передает le Figaro.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Чечня может забрать свою независимость", – сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши выразил надежду, что другие народы освободятся от Российской Федерации, в составе которой они, по его словам, находятся "в тюрьме".

"Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов, – сказал Моравецкий. – Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости".

Чечня пережила две войны с Россией – с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2009 год. После второго конфликта над Чечней был установлен федеральный контроль России. Сейчас страной руководит Рамзан Кадыров, ярый сторонник Владимира Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Чечня быстро станет независимой после смерти Путина.

Читайте также: ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.