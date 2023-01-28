Моравецкий заявил, что Чечня заслуживает независимости и может получить ее
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Чечня заслуживает независимости. Об этом Моравецкий сказал в интервью французскому журналисту, передает le Figaro.
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"Чечня может забрать свою независимость", – сказал Моравецкий.
Премьер-министр Польши выразил надежду, что другие народы освободятся от Российской Федерации, в составе которой они, по его словам, находятся "в тюрьме".
"Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов, – сказал Моравецкий. – Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости".
Чечня пережила две войны с Россией – с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2009 год. После второго конфликта над Чечней был установлен федеральный контроль России. Сейчас страной руководит Рамзан Кадыров, ярый сторонник Владимира Путина.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Чечня быстро станет независимой после смерти Путина.
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