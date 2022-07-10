Мощность залпа корабельной группировки РФ в Черном море – 15 "калибров": ОК "Південь"
10.07.2022, 04:10
Иллюстративное изображение (фото - ЕРА)
Мощность ракетного залпа Черноморского флота РФ за последнее время несколько снизилась – от двух до полутора десятков "калибров". Об этом сообщило в очередной сводке Оперативное командование "Південь".
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Корабельная группировка Черноморского флота РФ составляет в настоящий момент два ракетоносца с общей мощностью залпа в полтора десятка "калибров" и три больших десантных корабля, сказано в сводке.
Предыдущая сводка от ОК "Південь" сообщала, что на вечер 9 июля количественный состав корабельной группировки РФ остается без изменений, а мощность ее ракетного залпа составляла 20 крылатых ракет типа "калибр".
- 9 июля около 10:05 утра по одному из жилых районов Харькова оккупанты нанесли ракетный удар.
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