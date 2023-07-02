Мощный взрыв на аэродроме в Краснодарском крае РФ – видео

Соцсети страны-агрессора сообщают о мощном взрыве в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Согласно ряду публикаций, взрыв произошел на аэродроме.

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На попавших в сеть видео виден столб дыма от взрыва.

Губернатор Краснодарского края назвал произошедшее "ситуацией", из-за которой "жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", а причины происшедшего выясняются.

30 июня ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска. Там уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.

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