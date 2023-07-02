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Мощный взрыв на аэродроме в Краснодарском крае РФ – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 17:41
Мощный взрыв на аэродроме в Краснодарском крае РФ – видео - Фото
Воронка от взрыва в Краснодарском крае (Фото - соцсети)

Соцсети страны-агрессора сообщают о мощном взрыве в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Согласно ряду публикаций, взрыв произошел на аэродроме.

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На попавших в сеть видео виден столб дыма от взрыва. 

Губернатор Краснодарского края назвал произошедшее "ситуацией", из-за которой "жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", а причины происшедшего выясняются. 

  • 30 июня ВСУ подтвердили удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска. Там уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов. 
Сергей Бережной
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