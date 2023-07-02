Потужний вибух на аеродромі в Краснодарському краї РФ – відео

Соцмережі країни-агресора повідомляють про потужний вибух у Приморсько-Охтарську Краснодарського краю. Згідно з рядом публікацій, вибух стався на аеродромі.

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На відео, що потрапили в мережу, видно стовп диму від вибуху.

Губернатор Краснодарського краю назвав подію "ситуацією", через яку "житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджені", а причини того, що сталося, з'ясовуються.

30 червня ЗСУ підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська. Там знищено штаб росіян та склад пально-мастильних матеріалів.

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