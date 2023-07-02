RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Потужний вибух на аеродромі в Краснодарському краї РФ – відео

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 17:41
Потужний вибух на аеродромі в Краснодарському краї РФ – відео - Фото
Вирва від вибуху в Краснодарському краї (Фото - соцмережі)

Соцмережі країни-агресора повідомляють про потужний вибух у Приморсько-Охтарську Краснодарського краю. Згідно з рядом публікацій, вибух стався на аеродромі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На відео, що потрапили в мережу, видно стовп диму від вибуху.

Губернатор Краснодарського краю назвав подію "ситуацією", через яку "житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджені", а причини того, що сталося, з'ясовуються.

  • 30 червня ЗСУ підтвердили удар по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська. Там знищено штаб росіян та склад пально-мастильних матеріалів.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
вибухбавовнакраснодарський край
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 