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Московский патриархат "аннексировал" у Онуфрия епархии в оккупированном Крыму

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 16:34
Московский патриархат
Петропавловский кафедральный собор в Симферополе (Фото - Wikipredia/A. Savin)

Синод РПЦ вывел три епархии Украинской православной церкви Московского патриархата во временно оккупированном Россией Крыму из подчинения главы УПЦ Онуфрия и перевел их в прямое управление патриарха Кирилла. Решение об этом опубликовано в журнале Священного синода РПЦ.

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Согласно решению, Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии передаются "в непосредственное каноническое и административное подчинение" патриарху Кириллу.

На территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя образуется Крымская митрополия, в состав которой входят эти епархии, а ее главой назначается митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Как сказано в документе, решение принято "учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией".

В документах Синода отмечается, что это сделано в ответ на обращение крымских епископов для "сохранения действенной связи с центральной церковной властью" и в связи с невозможностью их регулярного общения с Украинской церковью.

  • 27 мая Собор УПЦ МП принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны России против Украины и утвердил дополнения и изменения в устав, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
  • Симферопольская и Крымская епархия УПЦ Московского патриархата отказалась признать состоявшееся 27 мая решение собора.
Сергей Бережной
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Крым патриарх кирилл рпц УПЦ Московского патриархата
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