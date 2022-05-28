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Раскол в УПЦ МП. Крымская епархия решила остаться в подчинении Москвы

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 18:47
Раскол в УПЦ МП. Крымская епархия решила остаться в подчинении Москвы - Фото
Фото: Википедия

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ Московского патриархата отказалась признать состоявшееся 27 мая решение собора. На сайте епархии говорится, что она остается под омофором московского патриарха Кирилла.

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Делегация крымской епархии проголосовала против принятия постановления собора и предложенных изменений в устав об управлении УПЦ МП.

В 2016 году епархия избрала новым епископом в Бахчисарае известного сепаратиста Калинника (Чернышева), который активно участвовал в захвате Крыма Россией: проводил антиукраинскую агитацию, разместил склад оружия для "самообороны Крыма" на территории своего храма.

27 мая Калинник вместе с симферопольским митрополитом Лазарем (Швецом), ялтинским епископом Нестором (Доненко) вошел в состав участвовавшей в соборе делегации и отказавшейся поддержать его решение.

  • Собор УПЦ МП принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также собор утвердил дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, которые "свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".
  • Митрополит Нежинский и Прилуцкий УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net , что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые на соборе изменения в устав предусматривают непоминание председателя РПЦ Кирилла и "неподчинение любым решениям РПЦ в отношении УПЦ".
  • Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ все равно остается в юрисдикции Московского патриархата.
Андрей Водяный
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