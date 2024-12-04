МВД после расследования Bihus пообещало заменить управленцев Главного сервисного центра

Сервисный центр (Фото: РСЦ в Закарпатской области)

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел началась системная перезагрузка рабочих процессов. Так МВД отреагировало на расследование Bihus.Info по поводу неэффективной работы и незадекларированного состояния сотрудников ГСЦ МВД в Киеве.

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В МВД заявили, что Главный сервисный центр получит новую команду управленцев. Кроме того, начата внеплановая служебная проверка деятельности подразделения.

"О руководстве и должностных лицах ТСЦ №8041 в Киеве. МВД обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, фигурировавших в журналистском расследовании", – говорится в сообщении.

Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях ГСЦ.

В МВД создана рабочая группа по усовершенствованию цифровизированных процессов предоставления услуг, которую возглавил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"Первоочередная задача – устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. В дальнейшем продолжим курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации", – отметили в МВД.

Ранее 4 декабря проект Bihus.Info опубликовал расследование, в котором говорится, что сервисные центры МВД работают неэффективно и не справляются с обслуживанием граждан.

В частности, журналисты утверждают, что люди ночуют под центрами в очереди за талонами на практический экзамен, а за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы. Но, как отмечают журналисты, эти талоны можно купить за деньги.

В частности, журналисты упоминают крупнейший сервисный центр страны – киевский ТСЦ №8041 на улице Победы. В прошлом году полиция уже расследовала уголовное производство: по данным следователей, глава СЦ, вместе с несколькими администраторами, могли искусственно создать дефицит талонов, а затем через "бегунков" продавать услуги за несколько тысяч гривень.

Также в расследовании Bihus.Info говорится, что сотрудники киевского центра ездят на работу на авто, которые отсутствуют в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на посторонних людей. Кроме того, на их близких оформлено немало другого дорогого имущества.