Насчет руководителя Миграционной полиции Шайхета назначили служебное расследование

Ранее Bihus.Info сообщило, что чиновник на служебном авто посещает спорткомплекс в рабочее время и живет в квартире отца, связанного с Коломойским

Сергей Шайхет (Фото: МВД)

Назначено служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета после информации "в одном из интернет-изданий", сообщила Национальная полиция.

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По результатам расследования обещают "принять соответствующие решения".

Нацполиция не указывает, о каком издании идет речь, но в пятницу утром Bihus.Info опубликовало видеорасследование по Шайхету.

Журналисты проследили за передвижением автомобиля генерала полиции и установили: Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня проводит около трех часов в ведомственном спортивном комплексе.

При этом, отметило СМИ, он ездит туда на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время своей оперативной работы.

По данным издания, этот служебный автомобиль Департаменту миграционной полиции передали западные партнеры весной 2024-го.

Также, пишет медиа, Шайхета регулярно замечали на той же машине на въезде и выезде из одного из самых дорогих жилых комплексов Киева, хотя никакой недвижимости у чиновника там нет.

Bihus.Info сообщило, что квартирой и паркоместом в комплексе владеет отец генерала Нацполиции – Олег Шайхет, который приобрел дом площадью около 200 квадратов в 2020 году (сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от $1 млн).

СМИ отметило, что Олег Шайхет последние 10 лет занимался охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайті", а другим совладельцем фирмы является крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировал олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват". При этом государственной компании принадлежит 49% фирмы, а Шайхету – 51%, передает данные Единого госреестра платформа Clarity Project.

В "Секьюрайті" работал и Максим Донец, который был охранником Коломойского, а в мае 2019 года стал заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) – главой Службы безопасности президента Владимира Зеленского. В январе 2022-го Донец стал первым заместителем начальника УГО и находится на этом посту поныне.

Также Bihus.Info показало: на одном из видео из соцсетей видно, как генерал Нацполиции Шайхет-младший наблюдает за боксерским поединком замглавы Офиса президента Олега Татарова.

ИСПРАВЛЕНО. Уточнена фамилия чиновника из расследования.