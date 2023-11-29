Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек, который, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, был отстранен от служебных обязанностей после расследования Bihus.Info, продолжает ходить на работу. Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.

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26 октября журналисты Bihus.Info по итогам расследования заявили, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, которая связана с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.

После этого Клименко заявил, что на время досудебного расследования Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Однако, как утверждает Ткач со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах, заместитель председателя Нацполиции "до сих пор ездит на работу".

Весной 2023 Тишлека назначили заместителем руководителя Нацполиции. Ранее он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацполиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. До российского вторжения в 2014 году он около десяти лет работал в Донецкой области.

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