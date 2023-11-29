УП: Замглавы Нацполиции Тишлек до сих пор ходит на работу, хотя его должны были отстранить
Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек, который, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, был отстранен от служебных обязанностей после расследования Bihus.Info, продолжает ходить на работу. Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.
26 октября журналисты Bihus.Info по итогам расследования заявили, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, которая связана с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.
После этого Клименко заявил, что на время досудебного расследования Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Однако, как утверждает Ткач со ссылкой на источники УП в правоохранительных органах, заместитель председателя Нацполиции "до сих пор ездит на работу".
- Весной 2023 Тишлека назначили заместителем руководителя Нацполиции. Ранее он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацполиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. До российского вторжения в 2014 году он около десяти лет работал в Донецкой области.
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