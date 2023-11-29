УП: Заступник голови Нацполіції Тишлек досі ходить на роботу, хоча його мали відсторонити
Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек, якого, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, було відсторонено від службових обов'язків після розслідування Bihus.Info, продовжує ходити на роботу. Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача.
26 жовтня журналісти Bihus.Info за підсумками розслідування заявили, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.
Після цього Клименко заявив, що на час досудового розслідування Тишлека буде відсторонено від виконання службових обов'язків.
Проте, як стверджує Ткач з посиланням на джерела УП у правоохоронних органах, заступник голови Нацполіції "досі їздить на роботу".
- Навесні 2023 року Тишлека призначили заступником керівника Нацполіції. Раніше він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. До російського вторгнення 2014 року він близько десяти років працював на Донеччині.
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