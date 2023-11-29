Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек, якого, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, було відсторонено від службових обов'язків після розслідування Bihus.Info, продовжує ходити на роботу. Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

26 жовтня журналісти Bihus.Info за підсумками розслідування заявили, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.

Після цього Клименко заявив, що на час досудового розслідування Тишлека буде відсторонено від виконання службових обов'язків.

Проте, як стверджує Ткач з посиланням на джерела УП у правоохоронних органах, заступник голови Нацполіції "досі їздить на роботу".

Навесні 2023 року Тишлека призначили заступником керівника Нацполіції. Раніше він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. До російського вторгнення 2014 року він близько десяти років працював на Донеччині.

Читайте також: Син Гладковського програв суд з Bihus.Info щодо "схем" в оборонці