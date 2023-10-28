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МВС: Заступника голови Нацполіції відсторонили від посади після розслідування Bihus.Info

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 20:16
МВС: Заступника голови Нацполіції відсторонили від посади після розслідування Bihus.Info - Фото
Ігор Клименко (Фото: Facebook)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, про якого журналісти Bihus.Info днями раніше опублікували розслідування, відсторонено від службових обов'язків. Про це глава МВС написав у Telegram.

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У матеріалі Bihus.Info йдеться, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.

За словами Клименка, Тишлек публічно звернувся із заявою до ДБР, аби правоохоронці перевірили інформацію з журналістського розслідування.

Глава МВС заявив, що кримінальне провадження триває, і якщо озвучені журналістами дані підтвердяться, стосовно заступника голови Нацполіції "будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", — написав Клименко.

  • Навесні 2023 року Тишлека призначили заступником керівника Нацполіції. Раніше він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. До російського вторгнення 2014 року він близько десяти років працював на Донеччині.

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Мілана Головань
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війнаігор клименкоДмитро Тишлек
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