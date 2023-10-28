МВС: Заступника голови Нацполіції відсторонили від посади після розслідування Bihus.Info

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, про якого журналісти Bihus.Info днями раніше опублікували розслідування, відсторонено від службових обов'язків. Про це глава МВС написав у Telegram.

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У матеріалі Bihus.Info йдеться, що Тишлек нібито користується нерухомістю та автомобілем родини, яка пов'язана з російським кримінальним угрупованням, а його дружина залишається громадянкою РФ.

За словами Клименка, Тишлек публічно звернувся із заявою до ДБР, аби правоохоронці перевірили інформацію з журналістського розслідування.

Глава МВС заявив, що кримінальне провадження триває, і якщо озвучені журналістами дані підтвердяться, стосовно заступника голови Нацполіції "будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", — написав Клименко.

Навесні 2023 року Тишлека призначили заступником керівника Нацполіції. Раніше він очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. До російського вторгнення 2014 року він близько десяти років працював на Донеччині.

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