МВД: Замглавы Нацполиции отстранили от должности после расследования Bihus.Info

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек, о котором журналисты Bihus.Info на днях ранее опубликовали расследование, отстранен от служебных обязанностей. Об этом глава МВД написал в Telegram.

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В материале Bihus.Info говорится, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, связанной с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.

По словам Клименко, Тишлек публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили информацию из журналистского расследования.

Глава МВД заявил, что уголовное производство продолжается, и если озвученные журналистами данные подтвердятся, в отношении замглавы Нацполиции "будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", – написал Клименко.

Весной 2023 года Тишлек был назначен заместителем руководителя Нацполиции. Ранее он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацполиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. До российского вторжения в 2014 году он около десяти лет работал в Донецкой области.

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