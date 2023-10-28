UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД: Замглавы Нацполиции отстранили от должности после расследования Bihus.Info

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 20:16
МВД: Замглавы Нацполиции отстранили от должности после расследования Bihus.Info - Фото
Игорь Клименко (Фото: Facebook)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек, о котором журналисты Bihus.Info на днях ранее опубликовали расследование, отстранен от служебных обязанностей. Об этом глава МВД написал в Telegram.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

В материале Bihus.Info говорится, что Тишлек якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи, связанной с российской криминальной группировкой, а его жена остается гражданкой РФ.

По словам Клименко, Тишлек публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили информацию из журналистского расследования.

Глава МВД заявил, что уголовное производство продолжается, и если озвученные журналистами данные подтвердятся, в отношении замглавы Нацполиции "будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", – написал Клименко.

  • Весной 2023 года Тишлек был назначен заместителем руководителя Нацполиции. Ранее он возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацполиции, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. До российского вторжения в 2014 году он около десяти лет работал в Донецкой области.

Читайте также: Сын Гладковского проиграл суд по Bihus.Info о "схемах" в защитнике

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаИгорь Клименкодмитрий тишлек

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 