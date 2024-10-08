Фигурант НАБУ и бывший заместитель генпрокурора подал на увольнение – Костин подписал

НАПК сообщало, что нашло у Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на 29 млн грн

Дмитрий Вербицкий (Фото: Офис генерального прокурора)

Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий 8 октября написал заявление на увольнение из органов прокуратуры – оно уже подписано, рассказал генпрокурор Андрей Костин в интервью Суспильному.

Также он рассказал, что уже завершено служебное расследование в отношении бывшего чиновника.

Костин заявил, что "все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования" были направлены в Национальное антикоррупционное бюро по запросу детектива, расследующего вероятное незаконное обогащение Вербицкого.

В мае проект Радио Свобода "Схемы" опубликовал первый материал о Вербицком: утверждается, что заместитель генпрокурора живет в киевском коттеджном городке "Коник" в таунхаусе. Этот дом в шесть раз дешевле рыночной стоимости приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена.

Впоследствии журналисты "Схем" опубликовали второй материал: утверждалось, что девушка Вербицкого Кристина Ильницкая приобрела новый автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве стоимостью 52 млн грн, несмотря на то, что ее доход за последние 10 лет составил 360 000 грн.

Уже 18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что НАБУ ведет досудебное расследование о возможном незаконном обогащении Вербицкого, а на следующий день генпрокурор сообщил о проведении служебного расследования насчет своего заместителя.

Еще через два дня, 21 июня, Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей, а 1 июля уволили с должности заместителя генпрокурора.

3 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что нашло у Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на 29 млн грн.

15 июля правоохранители заявили о разоблачении двух прокуроров Офиса генерального прокурора на получении $170 000 взятки.

23 сентября правоохранители заявили, что зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в $40 000.