Заместителя генпрокурора Вербицкого отстранили от выполнения обязанностей

Обязанности Вербицкого, относительно которого расследуют возможное незаконное обогащение, временно возложили на других заместителей

Дмитрий Вербицкий (Фото: Офис генпрокурора)

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, который стал фигурантом журналистского расследования "Схем", а затем – расследования Национального антикоррупционного бюро, отстранили от выполнения обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"Приказом генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей", – говорится в сообщении.

19 июня генпрокурор Андрей Костин сообщил о проведении служебного расследования по Вербицкому. Тогда он заявил, что его заместитель "ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".

В мае журналисты "Схем" опубликовали о Вербицком два расследования. В первом утверждалось, что он живет в киевском коттеджном городке "Коник" в таунхаусе. Этот дом в шесть раз дешевле рыночной стоимости приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена.

Во втором речь шла о, как утверждается, девушке Вербицкого — Кристине Ильницкой. По данным "Схем", в 2024 году Ильницкая стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа также в "Конике", а их общая стоимость достигает по меньшей мере 52 млн грн, несмотря на то что ее совокупный доход за последние десять лет составил чуть более 360 000 грн.

Вербицкий в свою очередь отверг обвинения и заявил, что не помогал Ильницкой финансово.

СПРАВКА Вербицкий стал заместителем генпрокурора в сентябре 2022 года. Раньше работал в прокуратуре Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. До перевода в Офис генпрокурора в 2020-2022 годах был заместителем председателя Одесской областной прокуратуры. Вербицкий стал заместителем генпрокурора в сентябре 2022 года. Раньше работал в прокуратуре Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. До перевода в Офис генпрокурора в 2020-2022 годах был заместителем председателя Одесской областной прокуратуры.

18 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила медиа, что НАБУ ведет досудебное расследование возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора.

Максимальное наказание по статье о незаконном обогащении – до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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