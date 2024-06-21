Заступника генпрокурора Вербицького відсторонили від виконання обов'язків

Обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, тимчасово поклали на інших заступників

Дмитро Вербицький (Фото: Офіс генпрокурора)

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, який став фігурантом журналістського розслідування "Схем", а згодом – розслідування Національного антикорупційного бюро, відсторонили від виконання обов'язків. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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"Наказом генерального прокурора "Про тимчасове покладення обовʼязків заступника генерального прокурора" від 21.06.2024 обов'язки Дмитра Вербицького покладено на інших заступників", – йдеться у повідомленні.

19 червня генпрокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо Вербицького. Тоді він заявив, що його заступник "веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні".

У травні журналісти "Схем" опублікували про Вербицького два розслідування. У першому стверджувалось, що він живе у київському котеджному містечку "Коник" у таунхаусі. Цей будинок ушестеро дешевше від ринкової вартості придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена.

У другому йшлося про, як стверджується, дівчину Вербицького — Христину Ільницьку. За даними "Схем", у 2024 році Ільницька стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу також у "Конику", а їхня загальна вартість становить щонайменше 52 млн грн, попри те що її сукупний дохід за останні десять років становив трохи більше ніж 360 000 грн.

Вербицький своєю чергою відкинув звинувачення та заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово.

ДОВІДКА Вербицький став заступником генпрокурора у вересні 2022 року. Раніше працював у прокуратурі Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей. До переведення в Офіс генпрокурора у 2020-2022 роках був заступником голови Одеської обласної прокуратури. Вербицький став заступником генпрокурора у вересні 2022 року. Раніше працював у прокуратурі Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей. До переведення в Офіс генпрокурора у 2020-2022 роках був заступником голови Одеської обласної прокуратури.

18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила медіа, що НАБУ веде досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора.

Максимальне покарання за статтею про незаконне збагачення – до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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