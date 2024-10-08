Фігурант НАБУ та ексзаступник генпрокурора подав на звільнення з прокуратури – Костін підписав

НАЗК повідомляло, що знайшло у Вербицького ознаки набуття необґрунтованих активів на 29 млн грн

Дмитро Вербицький (Фото: Офіс генерального прокурора)

Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький 8 жовтня написав заяву на звільнення з органів прокуратури – вона вже підписана, розповів генпрокурор Андрій Костін в інтерв'ю Суспільному.

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Також він розповів, що вже завершено службове розслідування щодо колишнього посадовця.

Костін заявив, що "всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування" були скеровані до Національного антикорупційного бюро згідно із запитом детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького.

У травні проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував перший матеріал про Вербицького: стверджується, що заступник генпрокурора живе у київському котеджному містечку "Коник" у таунхаусі. Цей будинок ушестеро дешевше від ринкової вартості придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена.

Згодом журналісти "Схем" опублікували другий матеріал: стверджувалось, що дівчина Вербицького Христина Ільницька придбала нову автівку Porsche і триповерховий котедж у Києві вартістю 52 млн грн попри те, що її дохід за останні 10 років становив 360 000 грн.

Уже 18 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що НАБУ веде досудове розслідування про можливе незаконне збагачення Вербицького, а наступного дня генпрокурор повідомив про проведення службового розслідування щодо свого заступника.

Ще через два дні, 21 червня, Вербицького відсторонили від виконання обов'язків, а 1 липня звільнили з посади заступника генпрокурора.

3 липня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що знайшло у Вербицького ознаки набуття необґрунтованих активів на 29 млн грн.

15 липня правоохоронці заявили про викриття двох прокурорів Офісу генерального прокурора на одержанні $170 000 хабаря.

23 вересня правоохоронці заявили, що заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі в $40 000.