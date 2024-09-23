Заступницю прокурора Запорізької області викрили на $40 000 хабарі – НАБУ
Правоохоронці заявили, що заступника прокурора Запорізької області викрили на хабарі сумою $40 000. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що фігурантка – Наталя Максименко.
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Національне антикорупційне бюро заявило про викриття заступника прокурора Запорізької області на одержанні неправомірної вигоди — зробили це спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та генпрокурором.
НАБУ зазначає, що посадовиця просила дати $40 000, щоб змінити підсліднітсь у кримінальному провадженні, забезпечити скасування арешту майна та не притягувати людину до кримінальної відповідальності.
Відомство зауважує, що прокурорку виявили "на гарячому" під час отримання всієї суми хабаря.
Вирішується питання про затримання посадовиці та повідомлення їй про підозру за статтею про хабарництво. Максимальне покарання — дванадцять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади три роки.
Співбесідник LIGA.net повідомив, що фігурантка – Наталя Максименко. Її призначили заступницею облпрокурора ще у листопаді 2020-го. В органах прокуратури жінка працює з 2009 року, з 2010 — у Запорізькій області, зокрема на керівних посадах. За два роки до призначення заступницею, Максименко працювала керівником відділу облпрокуратури.
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