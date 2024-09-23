Заступницю прокурора Запорізької області викрили на $40 000 хабарі – НАБУ

Про підозру ще не повідомляли

Наталя Максименко (Фото: Запорізька обласна прокуратура)

Правоохоронці заявили, що заступника прокурора Запорізької області викрили на хабарі сумою $40 000. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що фігурантка – Наталя Максименко.

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Національне антикорупційне бюро заявило про викриття заступника прокурора Запорізької області на одержанні неправомірної вигоди — зробили це спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та генпрокурором.

НАБУ зазначає, що посадовиця просила дати $40 000, щоб змінити підсліднітсь у кримінальному провадженні, забезпечити скасування арешту майна та не притягувати людину до кримінальної відповідальності.

Відомство зауважує, що прокурорку виявили "на гарячому" під час отримання всієї суми хабаря.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Вирішується питання про затримання посадовиці та повідомлення їй про підозру за статтею про хабарництво. Максимальне покарання — дванадцять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади три роки.

Співбесідник LIGA.net повідомив, що фігурантка – Наталя Максименко. Її призначили заступницею облпрокурора ще у листопаді 2020-го. В органах прокуратури жінка працює з 2009 року, з 2010 — у Запорізькій області, зокрема на керівних посадах. За два роки до призначення заступницею, Максименко працювала керівником відділу облпрокуратури.

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