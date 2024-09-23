Зампрокурора Запорожской области разоблачили на $40 000 взятки – НАБУ

О подозрении еще не сообщали

Наталья Максименко (Фото: Запорожская областная прокуратура)

Правоохранители заявили, что заместителя прокурора Запорожской области разоблачили на взятке в размере $40 000. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что фигурантка – Наталья Максименко.

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Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении заместителя прокурора Запорожской области на получении неправомерной выгоды — это сделали совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и генпрокурором.

НАБУ отмечает, что чиновник просила дать $40 000, чтобы изменить подследствие в уголовном производстве, обеспечить отмену ареста имущества и не привлекать человека к уголовной ответственности.

Ведомство отмечает, что прокурорку обнаружили "на горячем" при получении всей суммы взятки.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Решается вопрос о задержании чиновницы и извещении ей о подозрении по статье о взяточничестве. Максимальное наказание – двенадцать лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности три года.

Собеседник LIGA.net сообщил, что фигурантка – Наталья Максименко. Ее назначили заместителем облпрокурора еще в ноябре 2020-го. В органах прокуратуры женщина работает с 2009 года, с 2010 – в Запорожской области, в том числе на руководящих должностях. За два года до назначения заместителем Максименко работала руководителем отдела облпрокуратуры.

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ГБР сообщило о задержании регионального должностного лица Министерства юстиции – по данным следствия, мужчина за взятки разрешал предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции.

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