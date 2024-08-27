Экс-депутат, требовавший откат у раненого военного, обошелся штрафом и помощью ВСУ

Бывший избранник из Тернопольского облсовета пошел на сделку и получил запрет два года работать на государственной службе или в местном самоуправлении

Олег Щиголь (Фото: Facebook бывшего депутата)

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности по делу о вымогательстве и коррупции бывшим депутатом Тернопольского областного совета. Обвиняемый признал вину и перечислил деньги на ВСУ, говорится в пресс-релизе ВАКС. Общую сумму помощи правоохранители оценивают в 1 млн грн. Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет об Олеге Щиголе, который требовал от раненого военного 50% отката (15 000 грн), чтобы защитник получил финансовую помощь.

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Согласно условиям соглашения, обвиняемый "безоговорочно признал свою вину" в инкриминируемом правонарушении и обязался перечислить в поддержку ВСУ 405 000 грн.

К тому же, заявляет ВАКС, еще до утверждения соглашения обвиняемый передал в 4 механизированный батальон Отдельной Президентской бригады одну интерактивную панель SMART Board GX165-V3 (стоит около 90 000 грн) и перечислил 500 000 грн на ВСУ.

Суд признал экс-депутата виновным в совершении не тяжкого уголовного правонарушения по статье о принятии предложения, обещания или извлечении неправомерной выгоды должностным лицом (коррупция).

Осужденный получил следующее наказание: 68 000 грн штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на два года.

Приговор может быть оспорен в течение следующих 30 дней.

Специализированная антикоррупционная прокуратура пишет, что в общей сложности осужденный перечислит на нужды ВСУ 1 млн грн, 600 000 из которых уже переведены на спецсчет.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительной системе подтвердил, что речь идет об экс-депутате Олеге Щиголе, бывшем главе постоянной комиссии по бюджету Тернопольского облсовета. Мужчину избрали от партии "Довіра", себя определял как беспартийного.

Депутата задержали в марте, по данным следствия, он требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненого военного.

Тогда Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро предварительно квалифицировали дело по более жесткой части той же статьи о коррупции – и фигуранту угрожало до 10 лет тюрьмы.

В конце мая расследование завершилось, тогда дело переквалифицировали по более легкой части статьи, по которой экс-депутата и признали виновным.

Максимальное наказание по этой части – четыре года тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что фигурант требовал от защитника 50% отката от 30 000 грн, то есть 15 000 грн.

По делу бывшего начальника Ровенского областного ТЦК, тоже переводившего средства для ВСУ, прокурор от обвинения замечал, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет нормы о смягчении меры пресечения, если человек вносит средства на нужды армии. Суд смягчил меру пресечения экс-чиновнику, но его оперативно задержало ГБР уже по новому подозрению.

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