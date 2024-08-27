Ексдепутат, який вимагав відкат у пораненого військового, обійшовся штрафом і допомогою ЗСУ

Колишній обранець із Тернопільської облради пішов на угоду зі слідством й отримав заборону два роки працювати на державній службі або у місцевому самоврядуванні

Олег Щиголь (Фото: Facebook колишнього депутата)

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі про вимагання й корупцію колишнім депутатом Тернопільської облради: він визнав провину, перерахує 1 млн грн на ЗСУ та сплатить 68 000 грн штрафу. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про Олега Щиголя, який вимагав від пораненого військового 50% "відкату" (15 000 грн), щоб захисник отримав фінансову допомогу.

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Згідно з умовами угоди, обвинувачуваний "беззастережно визнав свою винуватість" в інкримінованому правопорушенні та зобов'язався перерахувати на підтримку ЗСУ 405 000 грн.

До того ж, заявляє ВАКС, ще до затвердження угоди обвинувачуваний передав до 4 механізованого батальйону Окремої Президентської бригади одну інтерактивну панель SMART Board GX165-V3 (коштує близько 90 000 грн) і перерахував 500 000 грн на ЗСУ.

Суд визнав ексдепутата винним у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (корупція).

Засуджений отримав таке покарання: 68 000 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на два роки.

Вирок може бути оскаржено впродовж наступних 30 днів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура пише, що загалом засуджений перерахує на потреби ЗСУ 1 млн грн, 600 000 з яких уже переказано на спецрахунок.

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Співрозмовник LIGA.net у правоохоронній системі підтвердив, що йдеться про ексдепутата Олега Щиголя, колишнього очільника постійної комісії з питань бюджету Тернопільської облради. Чоловіка обрали від партії "Довіра", себе визначав як безпартійного.

Депутата затримали у березні, за даними слідства, він вимагав "відкати" за виділення матеріальної допомоги для пораненого військового.

Тоді Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро попередньо кваліфікували справу за більш жорсткою частиною тої ж статті про корупцію – і фігуранту загрожувало до 10 років тюрми.

Наприкінці травня розслідування завершилося, тоді ж справу перекваліфікували на легшу частину статті, за якою ексдепутата й визнали винним.

Максимальне покарання за цією частиною – чотири роки тюрми із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що фігурант вимагав від захисника 50% "відкату" від 30 000 грн, тобто 15 000 грн.

У справі колишнього начальника Рівненського обласного ТЦК, який теж переказував кошти для ЗСУ, прокурор зауважував, що у Кримінально-процесуальному кодексі немає норми про пом'якшення запобіжного заходу, якщо людина вносить кошти на потреби війська. Суд пом'якшив запобіжний захід експосадовцю, але його оперативно затримало ДБР уже за новою підозрою.

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