"Відкуп від корупції". Арахамія стверджує, що питання угоди зі слідством надійшло від партнерів

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає угоду зі слідством та штраф для корупціонерів замість покарання – голова керівної фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що це вимога міжнародних партнерів.

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"Депутати взагалі не порушували питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у межах зобов’язань Ukraine Facility Plan", – написав він.

Політик зазначив, що депутати голосували у першому читанні урядову версію законопроєкту, оскільки Кабінет міністрів визначений перемовником з Європейським Союзом щодо цього плану.

Ukraine Facility Plan передбачає 38,2 млрд євро пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету "в обмін на реформи".

Також Арахамія повідомив, що депутати отримали перелік письмових зауважень до законопроєкту від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду, які й мають користуватися механізмом угоди зі слідством.

"Угода – це право прокуратури, а не обов’язок. Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка", – написав голова СН.

Також він зазначив, що фінальна версія законопроєкту всеодно проходитиме "залік" від міжнародних партнерів – і порадив громадянському суспільству, якщо воно вважає документ "зрадою", надати свої аргументи представникам посольств та міжнародних організацій.

Загалом керівник фракції упевнений, що "все буде гарно доопрацьовано до другого читання", як це було раніше у подібних ситуаціях.

18 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо угоди зі слідством стосовно корупційних злочинів.

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс: винятково для корупційних правопорушень ввести штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики ухвалив рішення, що проєкт закону не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупціогенний фактор.

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